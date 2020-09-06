Защитник «Аталанты» Толой может перейти в ПСВ

По информации TMW, 29-летнего бразильца хочет подписать ПСВ.

Отмечается, что руководство нидерландской команды предложило игроку зарплату, в два раза превосходящую сумму, которую он получает в данный момент у «бергамасков». Пока футболист не принял никакого решения относительно своего дальнейшего будущего.

Толой перешел в «Аталанту» в августе 2015 года из «Сан-Паулу» за 3,87 миллионов евро. В минувшем сезоне он отыграл 40 матчей, забил два гола и отдал семь ассистов. Контракт игрока с клубом из Бергамо истекает в июне 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 16 миллионов евро.