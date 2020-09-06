«Милан», «Наполи» и «Севилья» поборются за Деулофеу

По информации The Telegraph, 26-летнего испанца хотят подписать «Милан», «Севилья» и «Наполи».

Отметим, что ранее игрок выступал за первые две команды – в составе испанского клуба он играл в период с августа 2014-го по июнь 2015 года, а за «россонери» – с января по июнь 2017-го.

Деулофеу перешел в «Уотфорд» в июле 2018 года из «Барселоны» за 13 миллионов евро. В минувшем сезоне Жерар принял участие в 30 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Его контракт с «шершнями» рассчитан до 30 июня 2023-го.