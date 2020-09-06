«Байер» выбирает между Бельерином и Орье

Как сообщает The Telegraph, леверкузенский клуб рассматривает 27-летнего ивуарийца и 25-летнего испанца в качестве усиления правого фланга обороны. Тем самым, руководство «аспириновых» желает добавить опытного футболиста в свой состав.

Орье перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» 31 августа 2017 года за 25 миллионов евро. В составе лондонцев он провел 83 матча, забил шесть голов и сделал 14 ассистов. Контракт игрока со «шпорами» действует до 30 июня 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро

Что касается Бельерина, то испанец выступает за «Арсенал» с июля 2014 года. За это время он принял участие в 205 встречах, отметившись восемью забитыми мячами и 25 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го. Стоимость футболиста – 32 миллиона евро.