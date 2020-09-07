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07 сентября 19:39
автор: Владислав Корегин

Дракслер входит в список трансферных целей «Байера»

Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может вернуться в чемпионат Германии.

Как сообщает Le 10 Sport, 26-летнего немца планирует приобрести «Байер», испытывающий проблемы в атаке после продаже Кевина Фолланда в «Монако» и Кая Хавертца в «Челси».

Помимо леверкузенского клуба игроком интересуются дортмундская «Боруссия» и «Герта».

«Байер» также рассматривает кандидатуру вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

Дракслер перешел в «ПСЖ» в январе 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 22 матча, в которых он отдал семь ассистов. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2021-го.

Напомним, что в Германии футболист выступал за «Шальке» и «Вольфсбург».

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.

источник: Le 10 Sport
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