Дракслер входит в список трансферных целей «Байера»

Как сообщает Le 10 Sport, 26-летнего немца планирует приобрести «Байер», испытывающий проблемы в атаке после продаже Кевина Фолланда в «Монако» и Кая Хавертца в «Челси».

Помимо леверкузенского клуба игроком интересуются дортмундская «Боруссия» и «Герта».

«Байер» также рассматривает кандидатуру вингера «Сассуоло» Жереми Бога.

Дракслер перешел в «ПСЖ» в январе 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 22 матча, в которых он отдал семь ассистов. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2021-го.

Напомним, что в Германии футболист выступал за «Шальке» и «Вольфсбург».