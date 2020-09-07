«Бернли» отказался продавать Тарковски в «Вест Хэм» за 27 млн фунтов

Как отмечает Sky Sports, лондонский клуб отправил предложение в 27 миллионов фунтов и получил отказ – руководство «бордовых» намерено выручить за 27-летнего англичанина сумму около 50 миллионов. Сообщается, что команды продолжают вести переговоры по футболисту.

Тарковски выступает за «Бернли» с февраля 2016 года. В минувшем сезоне он отыграл 40 встреч, забив два гола и отдав две результативные передачи.

В составе сборной Англии защитник провел две игры.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.