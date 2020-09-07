Полузащитник «Ротора» Кожемякин: Уверен, что команда способна сохранить прописку в РПЛ

– В целом, мы понимали, что будет тяжело, мы новички в этой лиге. Мы в каждой игре отдаем себя. Есть моменты, когда нам просто не везло, иногда просто не дотерпели. Еще много игр впереди, большая часть чемпионата. Можно свои игры еще взять и остаться в РПЛ, – цитирует Кожемякина «Блокнот.ру».

Напомним, что 25-летний россиянин присоединился к «Ротору» этим летом в статусе свободного агента и подписал с командой двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие во всех шести матчах волгоградского клуба, заработав три желтых карточки.

Подопечные Александра Хацкевича занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка.