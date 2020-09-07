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07 сентября 23:43
автор: Владислав Корегин

Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию, Румыния в гостях оказалась сильнее Австрии

Сегодня прошли две встречи первой группы дивизиона B в рамках второго тура Лиги Наций.

Команда Румынии одержала гостевую победу над Австрией со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Денис Алибек (3-я минута), Драгош Григор (51) и Александру Максим (70). Соперник ответил результативными ударами Кристофа Баумгартнера (17) и Карима Онисво (81).

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару вышел на замену 74-й минуте игры и помог своей команде удержать победный счет.

В другом матче этой группы Норвегия в гостях разгромила Северную Ирландию – 5:1. По дублю отметились Эрлинг Холанд (7,58) и Александр Сорлот (19, 47). Еще один гол на счету Мохаммеда Эльюнусси (2). У хозяев гол забил Пэдди Макнейр (6).

Полузащитник «Ростова» Маттиас Норманн провел за норвежцев весь матч, но результативными действиями не отметился.

После двух туров Румыния с четырьмя очками возглавляет группу. Австрия идет второй (3 очка). Норвегия (3 очка) и Северная Ирландия (1 очко) располагаются на третьей и четвертой строчках.

8 октября Норвегия сыграет дома с румынами, а Австрия отправится в гости к Северной Ирландии.

Лига Наций
Дивизион B
Группа 1
2-й тур

Австрия – Румыния – 2:3 (1:1)

Голы: Баумгартнер, 17. Онисво, 81 – Алибек, 3. Григор, 51. Максим, 70.

Северная Ирландия – Норвегия – 1:5 (1:3)

Голы: Макнейр, 6 – Эльюнусси, 2. Холанд, 7. Сорлот, 19, 47. Холанд, 58.

источник: «Советский спорт»
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