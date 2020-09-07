Сборная Норвегии разгромила Северную Ирландию, Румыния в гостях оказалась сильнее Австрии

Команда Румынии одержала гостевую победу над Австрией со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Денис Алибек (3-я минута), Драгош Григор (51) и Александру Максим (70). Соперник ответил результативными ударами Кристофа Баумгартнера (17) и Карима Онисво (81).

Защитник «Уфы» Йонуц Неделчару вышел на замену 74-й минуте игры и помог своей команде удержать победный счет.

В другом матче этой группы Норвегия в гостях разгромила Северную Ирландию – 5:1. По дублю отметились Эрлинг Холанд (7,58) и Александр Сорлот (19, 47). Еще один гол на счету Мохаммеда Эльюнусси (2). У хозяев гол забил Пэдди Макнейр (6).

Полузащитник «Ростова» Маттиас Норманн провел за норвежцев весь матч, но результативными действиями не отметился.

После двух туров Румыния с четырьмя очками возглавляет группу. Австрия идет второй (3 очка). Норвегия (3 очка) и Северная Ирландия (1 очко) располагаются на третьей и четвертой строчках.