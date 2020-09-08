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08 сентября 01:29
автор: Владислав Корегин

Роберто Манчини: В игре с Нидерландами мы должны были решить все вопросы о победителе намного раньше

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча второго тура Лиги Наций с Нидерландами (1:0).

– Соперник создали несколько моментов после 87-й минуты, когда мы начали уставать. Моя команда должна была решить все вопросы намного раньше. Рад, что сегодня мы проявили менталитет победителей. Парни были просто невероятны в этот вечер.

Мы играли классической схемой 4-3-3. Все прошло хорошо, поэтому мы хотим продолжать в том же духе. Команды, которые мы обыгрывали в отборочном цикле к Евро-2020, были ниже уровня Нидерландов или Германии, так что выигрывать в подобных матчах очень сложно, – цитирует тренера RAI Sport.

Напомним, что сборная Италия в гостях минимально победила Нидерланды со счетом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке первого тайма усилиями полузащитника Николо Бареллы (45+1).

После двух туров подопечные Манчини возглавляет свою группу, набрав четыре очка.

8 октября Италия отправится в гости к Польше.

источник: RAI
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