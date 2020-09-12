Источник: Нападающий «Порту» Тикиньо может перейти в «Локомотив» за 12 млн евро

Как утверждает A Bola, руководство «Локомотива» предложило за 29-летнего бразильца 12 миллионов евро. Пока неизвестно, согласится ли португальская сторона на подобные условия, так как они хотели бы заработать на продаже своего игрока на три миллиона больше.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

Тикиньо выступает за «Порту» с января 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 48 матчей, забил 19 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2021-го.