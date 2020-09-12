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12 сентября 11:15
автор: Владислав Корегин

Источник: Нападающий «Порту» Тикиньо может перейти в «Локомотив» за 12 млн евро

Форвард «Порту» Тикиньо Соарес может продолжить свою карьеру в чемпионате России.

Как утверждает A Bola, руководство «Локомотива» предложило за 29-летнего бразильца 12 миллионов евро. Пока неизвестно, согласится ли португальская сторона на подобные условия, так как они хотели бы заработать на продаже своего игрока на три миллиона больше.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

Тикиньо выступает за «Порту» с января 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 48 матчей, забил 19 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2021-го.

источник: A Bola
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