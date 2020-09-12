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12 сентября 18:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Эйбар» и «Сельта» сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Испании

Игры с участием «Атлетико», «Севильи», «Барселоны» и «Реала» были заранее перенесены на более поздний срок.

В испанской примере стартовал сезон-2020/21. В первом матче чемпионата «Эйбар» и «Сельта» сыграли вничью 0:0.

«Эйбар» заканчивал встречу вдесятером. На 87-й минуте второе предупреждение получил сенегальский опорный полузащитник хозяев Папе Диоп.

На сегодня запланированы также встречи «Гранада» – «Атлетик» и «Кадис» – «Осасуна».

Завтра 13 сентября сыграют «Алавес» – «Бетис», «Вальядолид» – «Реал Сосьедад», «Вильярреал» – «Уэска» и «Валенсия» – «Леванте».

Матчи с участием команд, которые в августе играли в еврокубках, были перенесены на более поздний срок. Игра «Атлетико» – «Севилья» состоится 12 января следующего, а для встреч «Барселона» – «Эльче» и «Реал» – «Хетафе» новые даты пока еще не выбрали.

Во втором туре 19 сентября «Эйбар» сыграет в гостях с «Вильярреалом», а «Сельта» примет «Валенсию».

источник: «Советский спорт»
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