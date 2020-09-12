Роман Бабаев: По количеству воспитанников в главной команде ЦСКА находится среди лидеров в Европе

– Костя, конечно, молодец. Пережил не самый приятный этап в карьере – как известно, у него была серьезная травма. Мы продолжали верить в игрока, продлили контракт, изменив условия в лучшую сторону. Таким образом, поддержали футболиста, дали понять, что нуждаемся в нем. Немаловажно, что сейчас Кучаев выступает на позиции, которая ему больше подходит. Все это в комплексе привело к тому, что мы видим сегодня.

Очень приятно, когда молодые футболисты из системы нашего клуба добираются до основного состава ПФК ЦСКА. На мой взгляд, эту тенденцию важно сохранить. Известно, что по количеству собственных воспитанников в главной команде ПФК ЦСКА находится среди лидеров во всей Европе, – цитирует Бабаева официальный сайт армейцев.

Добавим, что Кучаев провел шесть матчей за ЦСКА в текущем сезоне РПЛ, записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.