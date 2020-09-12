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12 сентября 21:39

Кристиан Нобоа: Я говорил, что с «Ахматом» будет тяжело, рад, что выиграли

Полузащитник «Сочи» прокомментировал победу команды в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:0).

Мы устали. Я говорил, что будет тяжело. Рад, что выиграли. Самое важное, что команда снова победила. Всего один гол, но мы выиграли. Это супер. Оборона, концентрация - это было важно во втором тайме, – цитирует Нобоа пресс-служба сочинской команды.

Добавим, что после этой победы «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Федотова на выезде сыграют против «Арсенала».

источник: ФК «Сочи»
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