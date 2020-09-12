Кристиан Нобоа: Я говорил, что с «Ахматом» будет тяжело, рад, что выиграли

– Мы устали. Я говорил, что будет тяжело. Рад, что выиграли. Самое важное, что команда снова победила. Всего один гол, но мы выиграли. Это супер. Оборона, концентрация - это было важно во втором тайме, – цитирует Нобоа пресс-служба сочинской команды.
Добавим, что после этой победы «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Федотова на выезде сыграют против «Арсенала».
Кристиан Нобоа - лучший игрок матча:— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) September 12, 2020
💬 Мы устали. Я говорил, что будет тяжело. Рад, что выиграли. Самое важное, что команда снова победила. Всего один гол, но мы выиграли. Это супер. Оборона, концентрация - это было важно во втором тайме. И Юсупов, и Пруцев тоже нам помогли. pic.twitter.com/PB6KcH0HyH