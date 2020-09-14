Роман Бабаев: ЦСКА не ведет никаких переговоров по Карраскалю

– ЦСКА не ведет никаких переговоров по нему. В расширенном списке он действительно находился, но последние новости о нем в контексте нашего клуба недостоверны, – цитирует Бабаева Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство армейцев было готово увеличить предложение по 22-летнему колумбийцу до девяти миллионов евро. Аргентинцы рассчитывают получить за своего игрока минимум десять миллионов.

Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. С тех пор он провел за клуб 17 матчей, забив три гола и отдав один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.