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14 сентября 15:18
автор: Владислав Корегин

Роман Бабаев: ЦСКА не ведет никаких переговоров по Карраскалю

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, перейдет ли полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль в армейскую команду.

– ЦСКА не ведет никаких переговоров по нему. В расширенном списке он действительно находился, но последние новости о нем в контексте нашего клуба недостоверны, – цитирует Бабаева Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство армейцев было готово увеличить предложение по 22-летнему колумбийцу до девяти миллионов евро. Аргентинцы рассчитывают получить за своего игрока минимум десять миллионов.

Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с января 2019 года. С тех пор он провел за клуб 17 матчей, забив три гола и отдав один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

источник: Sport24
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