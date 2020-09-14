Леонид Федун: «Спартак» приветствует назначение Эллерея на позицию советника по VAR

- «Спартак» приветствует назначение Дэвида Эллерея на позицию советника по VAR. Этот опытный и авторитетный арбитр был одним из основателей системы видеопомощи судьям. Очевидно, что с его приходом компетенция наших арбитров будет расти, а VAR станет настоящим ассистентом судей на поле, а не камнем преткновения. Очень надеюсь, что со временем судейство в России станет таким же высоким по уровню, как в английской премьер-лиге, - цитирует Федуна пресс-служба красно-белых.

Напомним, что в понедельник РФС сообщил, что бывший судья АПЛ и арбитр ФИФА Дэвид Эллерей займет должность независимого специального советника генерального секретаря РФС Александра Алаева. В качестве независимого специального советника Эллерей будет оказывать консультативную помощь, связанную с соответствием использования VAR в российском футболе с требованиями ФИФА и ИФАБ.