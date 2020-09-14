Павел Худяков: Решение пригласить Эллерея - правильный и необходимый шаг

- Считаю, что такой специалист просто необходим в российском футболе. В нашем чемпионате большое количество судейских ошибок. Думаю, что решение пригласить Эллерея - правильный и необходимый шаг, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что «Спартак» приветствует назначение Дэвида Эллерея на позицию советника по VAR, выразив надежду, что со временем судейство в России станет таким же высоким по уровню, как в английской премьер-лиге.