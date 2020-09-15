АЕК по инициативе Карреры собирается приобрести у «Спартака» Бакаева

Sportime сообщает, что афинский АЕК заинтересован в трансфере полузащитника Зелимхана Бакаева.

Приобрести 24-летнего российского футболиста у «Спартака» предложил главный тренер афинян Массимо Каррера, ранее работавший в московском клубе.

Источник подчеркивает, что АЕКу будет непросто оформить трансфер, но утверждает, что у Бакаева хорошие отношения с итальянским тренером, под руководством которого «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат России.

Воспитанник красно-белых Бакаев дебютировал в составе главной команды красно-белых 23 сентября 2015 года в кубковом матче против нижегородской «Волги» (7:0 в гостях). Всего в активе Зелимхана 50 матчей, 11 голов и 17 результативных за «Спартак». Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в тульском «Арсенала», отметившись восемью мячами и тремя ассистами в 29 встречах.

Transfermarkt оценивает нынешнюю трансферную стоимость футболиста в девять миллионов евро.