В «Спартаке» заявили, что клуб не намерен расставаться с Бакаевым

В московском «Спартаке» отреагировали на сообщение греческой прессы о том, что 24-летний полузащитник Зелимхан Бакаев может перейти в АЕК.

По информации Sportime, афинский клуб намерен приобрести Бакаева по инициативе итальянского тренера Массимо Карреры, который ранее работал в «Спартак».

Вот, что по этому поводу заявил в интервью РБК директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов:

«Бакаев – один из ключевых игроков. Клуб заинтересован в его сохранении».

В нынешнем сезоне Зелимхан забил один мяч и сделал три голевые передачи в семи матчах РПЛ.