«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Айнтрахта» Достом

Голландский нападающий Бас Дост может перейти из франкфуртского «Айнтрахта» в лондонский «Тоттенхэм».

The Guardian сообщает, что в данный момент клубы ведут переговоры по инициативе главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

Лондонский клуб хотел бы взять 31-летнего форварда в аренду на один с сезон целью укрепить состав, однако «Айнтрахт» предпочел бы продать своего игрока за 5,5 миллионов евро.

В августе прошлого года клуб немецкой бундеслиги приобрел Доста за 7 млн у лиссабонского «Спортинга».