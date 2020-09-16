Мостовой обратился к болельщикам «Сельты»: У царя есть для вас сообщение

Александр Мостовой обратился к поклонникам «Сельты» накануне первого домашнего матча команды в новом сезоне чемпионата Испании.

Видео, на котором бывший полузащитник сборной говорит по-испански, было опубликовано в официальном твиттере клуба из Виго:

«Добрый день друзья. Добрый день, болельщики «Сельты». У царя есть сообщение для вас.

Начинается новый сезон. В прошлом сезоне мы достаточно поволновались, когда до последнего дня ждали, останемся мы в примере или нет. Поэтому в новом чемпионате мы должны измениться. Предстоит много работы. Если однажды вам понадобится помощь от бывшего игрока, такого как я, то я всегда готов. Еще увидимся, удачи».

¡Buenas tardes, amigos! ¡Buenas tardes, afición del Celta! 😄🇷🇺👑 El Zar tiene un mensaje para vosotros. pic.twitter.com/rwqKHfdq98 — RC Celta | #NovaPartida2021 (@RCCelta) September 15, 2020

В минувшем сезоне «Сельта» заняла 17-е место, избежав вылета в сегунду. Во второй половине чемпионата на правах аренды за команду выступал российский нападающий Федор Смолов, забив два мяча в 14 матчах.

Галисийцы стартовали в сезоне-2020/21 с выездной ничьей с «Эйбаром» 12 сентября (0:0). Во втором туре 19 сентября «Сельта» примет «Валенсию», за которую выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.