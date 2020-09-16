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16 сентября 23:58
автор: Владислав Корегин

«ПСЖ» в меньшинстве вырвал победу у «Метца» и набрал первые очки в чемпионате Франции

В перенесенном матче первого тура чемпионата Франции «ПСЖ» дома минимально обыграл «Метц» со счетом 1:0.

Хозяева владели территориальным преимуществом на протяжении всей встречи, нанеся по воротам соперников 20 ударов, восемь из которых пришлись в створ. Однако они смогли забить лишь в самой концовке встречи усилиями полузащитника Юлиана Дракслера.

Отметим, что на 65-й минуте защитник парижан Абду Диалло был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля одержали первую победу в чемпионате Франции в последних трех турах кряду, набрав три очка и поднявшись на 15-е место в турнирной таблице. Его сегодняшний соперник очков пока не набрал и идет 18-м.

В следующем туре «ПСЖ» сыграет в гостях с «Ниццей», а «Метц» примет у себя «Реймс». Обе встречи состоятся 20 сентября.

Чемпионат Франции. 3-й тур

«ПСЖ» – «Метц» – 1:0 (0:0)

Гол: Дракслер, 90+3.

Удаление: Диалло, 65.

источник: «Советский спорт»
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