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18 сентября 00:25

«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Марсель» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Футболисты «Сент-Этьена» одержали победу над «Марселем» в перенесенном матче первого тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Ромен Амума (6-я минута) и Денис Буанга (75).

После этой игры «Сент-Этьен», одержавший три победы на старте чемпионата, набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу лиги 1, «Марсель», потерпевший первое поражение в сезоне, с шестью очками занимает восьмую строчку.

В следующем матче «Сент-Этьен» сыграет в гостях против «Нанта», а «Марсель» дома встретится с «Лиллем».

источник: «Советский спорт»
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