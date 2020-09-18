«Сент-Этьен» на выезде обыграл «Марсель» и вышел в лидеры чемпионата Франции

Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Ромен Амума (6-я минута) и Денис Буанга (75).

После этой игры «Сент-Этьен», одержавший три победы на старте чемпионата, набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу лиги 1, «Марсель», потерпевший первое поражение в сезоне, с шестью очками занимает восьмую строчку.

В следующем матче «Сент-Этьен» сыграет в гостях против «Нанта», а «Марсель» дома встретится с «Лиллем».