«Стяуа» вышла в следующий раунд Лиги Европы, пропустив шесть мячей

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла на «Городском стадионе» в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе румынской команды голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, 105), Адриан Петра (108), у сербского клуба отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1). Автоголом отметился игрок хозяев Боян Балаж (90+3).

В серии пенальти точнее оказались футболисты румынского клуба, победившие со счетом 5:4.

Отметим, что в составе сербской команды с поля были удалены Даян Поневич (44) и Владимир Силаджи (103).

В следующем раунде турнира «Стяуа» 24 сентября на своем поле сыграет со «Слованом» из Чехии.