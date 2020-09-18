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18 сентября 17:59
автор: Виктор Шарафудинов

Алексей Сафонов: Бердыев подошел бы «Динамо». Он – не Тедеско, который ставит примитивный футбол

После вылета «Динамо» из Лиги Европы в СМИ появились слухи о том, что Кирилла Новикову могут уволить.

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера московского «Динамо».

«Что касается Бердыева, то он бы подошел «Динамо», – рассказал Сафонов в интервью телерадиокомпании «Новый Век». – С дорогостоящими иностранцами знает, как работать. Для него авторитетов там не будет и вполноги при нем не поиграешь. Многие ставят Бердыеву в укор работу с «Рубином», мол, не добился результата. Но у него там был очень низкий уровень состава и игроки, которых надо было расчистить из состава. М'Вила, Сонг на все положили и не собирались выкладываться. Однозначно уровень состава «Динамо» куда выше, чем то, что было у Бердыева в «Рубине».

К тому же Бердыев тактически очень гибкий специалист, который может поставить разный футбол, в зависимости от исполнителей. Это не примитивный футбол от Тедеско, который играет со «Спартаком» в одну схему.

Я считаю, что в данный момент «Динамо» нужен кто-то из опытных специалистов, Юрий Семин или Курбан. Молодые — это хорошо, но у опытных меньше шанс ошибки. В данный момент я бы лично поставил Бердыева, у Семина в свое время не получилось в «Динамо». К тому же, мне кажется, Семин не теряет надежды вернуться в «Локомотив», если команда совсем посыпется».

В матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Динамо» в гостях проиграло тбилисскому «Локомотиву» 1:2 и вылетело из еврокубков.

источник: «Новый век»
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