ПАОК сыграл вничью с «Атромитос» накануне матча против «Краснодара»

Матч второго тура чемпионата греческой суперлиги ПАОК – «Атромитос» завершился со счетом 1:1.

Сербский полузащитник хозяев Андрия Живкович на 57-й минуте открыл счет после передачи Димитриса Яннулиса. На 77-й «Атромитос» отыгрался благодаря автоголу албанского защитника ПАОКа Энеа Михая.

Следующий матч ПАОК проведет 22 сентября в гостях у «Краснодара» в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится в Салониках 30 сентября. Победитель получит право сыграть на групповой стадии.

Соперник «Краснодара» стартовал в чемпионате 11 сентября с домашней победой над «Ларисой» (1:0).