«Унион Берлин» проиграл «Аугсбургу» на старте чемпионата Германии

Встреча первого тура чемпионат Германии «Унион Берлин» – «Аугсбург» завершилась с результатом 1:3.
Швейцарский полузащитник гостей Рубен Варгас открыл счет на 40-й минуте. На 75-й хозяева отыгрались стараниями Мариуса Бюльтера, но «Аугсбург» в концовке матча организовал еще два взятия ворот. На 82-й минуте отличился австриец Михаэль Грегорич, а на 89-й – Андре Хан.
26 сентября состоятся матчи «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Унион Берлин» и «Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд).
источник: «Советский спорт»