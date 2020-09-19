АЕК Карреры стартовал в чемпионате Греции с победы над «Панетоликосом»

Матч второго тура чемпионата Греции «Панетоликос» – АЕК завершился с результатом 0:2.

На 68-й минуте счет открыл хорватский нападающий афинян Марко Ливая после передачи Петроса Манаталоса. На 87-й Манталос точным ударом обезопасил победу АЕКа.

На 75-й аргентинский форвард хозяев Николас Массола не реализовал пенальти.

Команда бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры провела свой первый в чемпионате Греции сезона-2020/21. Ранее игра первого тура АЕК – «Олимпиакос» была перенесена на 16 декабря.

«Панетоликос» 12 сентября на выезде сыграл вничью с ОФИ (1:1). 26 сентября команда из Агриниона встретится в гостях с «Олимпиакосом».