«Валенсия» без Черышева проиграла «Сельте». Аспас сделал дубль

Матч второго тура чемпионата Испании «Сельта» – «Валенсия» завершился с результатом 2:1.

Нападающий хозяев Яго Аспас открыл счет на 13-й минуте. В самом начале второго тайма «Валенсия» отыгралась. На 46-й минуте мяч в ворота Ивана Вильяра направил Макси Гомес, точно пробив с правой после навеса Даниэля Васса.

Победу «Сельте» принес второй гол Аспаса. Яго оформил дубль на 57-й, забив со штрафного ударом с левой.

Полузащитник сборной России Дмитрий Черышев не был включен в заявку «Валенсии» на этот матч.

После двух матчей у «Сельты» четыре очка у «Валенсии» – три. Галисийцы в первом туре сыграли вничью с «Эйбаром» (0:0) в гостях, а команда бывшего тренера «Рубина» Хави Грасии обыграла дома «Леванте» в валенсийском дерби (4:2).