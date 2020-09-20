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20 сентября 20:39

Шамиль Газизов: Если Орье придет в «Спартак», это, конечно, будет усиление

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возможный трансфер защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье.

- Орье? Игрок топового уровня. Если он придет в «Спартак», это, конечно, будет усиление. Я не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать. Работаем по нескольким футболистам, - передает слова Газизова «РИА Новости».

Ранее телеканал Sky Sports сообщил, что российский клуб уверен в подписании 27-летнего футболиста, который твердо намерен покинуть лондонский клуб.

Добавим, что ивуариец в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 33 матча за «Тоттенхэм», забил один гол и отдал пять результативных передач.

источник: «РИА Новости»
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