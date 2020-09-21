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21 сентября 01:29

«Интер» опубликовал видео Видаля в аэропорту Милана

«Интер» близок к подписанию контракта с Артуро Видалем.

Итальянский клуб разместил в своем твиттере видео с прибытием чилийского полузащитника в Милан.

Ранее сообщалось, что 33-летний чилиец согласовал контракт до 2022 года с зарплатой шесть миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Напомним, что «Барселона» приобрела Видаля у мюнхенской «Баварии» в августе 2018 года за 18 миллионов евро. За два сезона в составе каталонской команды чилиец провел 96 матчей, забив 11 мячей и сделав десять голевых передач.

Отметим, что с 2011 по 2014 годы Видаль выступал за «Ювентус» под руководством Антонио Конте.

источник: ФК «Интер»
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