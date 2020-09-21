ПАОК собирается купить у «Барселоны» защитника Ваге накануне матча с «Краснодаром»

Marca сообщает, что вице-чемпион Греции ПАОК собирается приобрести 21-летнего защитника «Барселону» Муссу Ваге.

Сенегалец вчера вечером прилетел в Салоники для заключения контракта. Греческий клуб собирается оформить трансфер сегодня, чтобы заявить футболиста для участия в завтрашнем матче против «Краснодара» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.

За главную команду «Барселоны» Ваге провел шесть матчей. В январе каталонцы отдали его аренду в «Ниццу», и Мусса успел сыграть за французский клуб пять матчей, отметившись двумя результативными передачами до того, как сезон в лиге 1 был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Первый матч плей-офф раунда Лиги чемпионов «Краснодар» – ПАОК состоится завтра 22 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Салониках 30 сентября.