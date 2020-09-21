«Вулверхэмптон» начал переговоры с агентами полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты

Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира сообщил в твиттере о том, что полузащитник сборной Бразилии Дуглас Коста может перейти из «Ювентуса» в «Вулверхэмптон».

«Вулверхэмптон» проявил интерес к Дугласу Косте, – написал Скира. – Его рассматривают в качестве замену Диогу Жоте. Клуб начал переговоры с агентами вингера. Коста может уйти из «Ювентуса», поскольку на него не рассчитывает главный тренер команды Андреа Пирло».

Коста перешел в «Ювентус» из «Баварии» в июле 2018 года. В минувшем сезоне 30-летний бразилец сыграл за туринский клуб 29 матчей, забив три мяча и сделав семь результативных передач.

19 сентября «Ливерпуль» приобрел у «Вулверхэмптона» 23-летнего португальского вингера Диогу Жоту за 44,7 млн евро.