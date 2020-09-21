Полузащитник Камилов перешел из «СКА-Хабаровск» в «Уфу»

Официальный сайт «СКА-Хабаровск» объявил о том, что полузащитник Владислав Камилов продолжит карьеру в «Уфе».

«В тренерском штабе башкирской команды работают хорошо знакомые нам специалисты. Мы желаем дальнейшего роста и удачи Владиславу в новом клубе, будем внимательно следить за его выступлениями и в будущем ждем его в сборной команде России», – сказано в сообщении пресс-службы хабаровской команды.

Камилов перешел в «СКА-Хабаровск» из «Шиника» в июле прошлого года. Всего он сыграл за хабаровскую команду 38 матчей, забив четыре мяча и сделав семь голевых передач.

В прошлом помимо «Шинника» Владислав также выступал за новотроицкую «Носту», «Волгарь» и барнаульское «Динамо».