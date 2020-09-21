Гари Невилл: С такой парой центральных защитников «Манчестер Юнайтед» никогда не выиграет чемпионат

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал центральных защитников манкунианцев Гарри Магуайра и Виктора Линделефа.

Вот, что рассказал Невилл в эфире Sky Sports, комментируя домашнее поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» (1:3) во втором туре чемпионата Англии:

«Можно сколько угодно говорить о Джейдоне Санчо, но пока они не найдут центрального защитника, который умеет бегать и обороняться один в один, эта команда никогда не выиграет чемпионат.

С такой парой центральных защитников невозможно стать лучшими в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» нужен подвижный, быстрый и уверенный в себе защитник в дополнение к Линделефу или Магуайру».