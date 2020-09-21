«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться Упамекано

Отмечается, что в связи с неудачной игрой Виктора Линделефа в матче первого тура Английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:3), руководство «красных дьяволов» задумалось об усилении центра обороны в это трансферное окно.

Однако, сделку с немецким клубом по 21-летнему футболисту будет трудно осуществить, так как этим летом француз продлил контракт с «быками» до конца июня 2023 года.

Напомним, что Упамекано выступает за «Лейпциг» с зимы 2017 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за 10 миллионов евро. В общей сложности он провел за клуб 115 матчей, забил три гола и отдал два ассиста.

За сборную Франции защитник отыграл две встречи (1 гол).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.