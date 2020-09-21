Рустем Сайманов: Не исключаю, что «Рубин» могут пополнить новые игроки

– Очень хотел бы новых приобретений, но сомневаюсь. Всегда хочется что-то улучшить. Работаем в этом направлении, как и все. Если будет какой-то интересный вариант, не исключаю, что кто-то появится. У нас еще есть места в заявке, – цитирует Сайманова ТАСС.

Напомним, что в текущее трансферное окно казанский клуб потратил на приобретение новых игроков около шести миллионов евро – два с половиной миллиона была выплачено «Ванкуверу» за полузащитника Хван Ин Бома, два миллиона – «Ольборгу» за хавбека Оливера Абильдгора и полтора миллиона – «Ростову» за вингера Александра Зуева.

Помимо этого, к «Рубину» в статусе свободных агентов присоединились голкипер Никита Медведев, защитники Георгий Зотов и Михаил Меркулов, полузащитник Олег Шатов, а также форварды Джордже Деспотович и Кирилл Косарев.

После восьми туров подопечные Леонида Слуцкого занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.