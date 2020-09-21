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21 сентября 21:01
автор: Владислав Корегин

Гол Ордеца в концовке принес «Динамо» победу над «Ахматом»

Матч восьмого тура Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Ахмат» завершился победой московской команды со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар защитника Ивана Ордеца после подачи углового на 91-й минуте. Ассистом отметился хавбек Даниил Фомин.

На 80-й минуте защитник гостей Мирослав Богосавац был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом, московский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Грозненцы идут десятыми (10 очков).

В следующем туре «Динамо» сыграет в гостях с «Химками», а «Ахмат» примет у себя «Урал».

Чемпионат России
8-й тур

«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Ордец, 90+1.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Евгеньев, Слепов (Плиев, 70), Моро, Фомин, Нжи, Шиманьски (Игбун, 87), Лесовой, Грулев (Каборе, 90+4).

«Ахмат»: Гудиев, Богосавац, Нижич, Анхель, Ненахов, Тимофеев, Швец (Садулаев, 90+6), Исмаэль (Мелкадзе, 77), Быстров (Харин, 55), Бериша (Иванов, 77), Ильин (Понсе, 55).

Предупреждения: Слепов, 31. Грулев, 66. Лесовой, 88. Ордец, 90+3 – Швец, 27. Ильин, 49. Богосавац, 76. Тимофеев, 82.
Удаление: Богосавац, 80.

Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Москва. «ВТБ Арена».

источник: «Советский спорт»
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Гол Ордеца в концовке принес «Динамо» победу над «Ахматом»
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