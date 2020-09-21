«Рома» может получить техническое поражение за ошибку в заявке на матч с «Вероной»

По информации источника, римский клуб неправильным образом оформил заявку команды, не вписав полузащитника Амаду Диавара, отыгравшего 89 минут встречи.
Гвинейский игрок был ошибочно внесен в заявку молодежной команды римлян, но не включен в число игроков основного состава.
Согласно регламенту, «Рома» получит техническое поражение.
Отметим, что во втором туре чемпионата Италии подопечные Паулу Фонсеки сыграют дома против «Ювентуса». Матч пройдет 27 сентября в 21:45 мск.
источник: La Gazzetta dello Sport