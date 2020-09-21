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21 сентября 21:17
автор: Владислав Корегин

«Рома» может получить техническое поражение за ошибку в заявке на матч с «Вероной»

Итальянское издание La Gazetta dello Sport сообщил о том, что «Роме» грозит техническое поражение в матче первого тура серии А с «Вероной» (0:0).

По информации источника, римский клуб неправильным образом оформил заявку команды, не вписав полузащитника Амаду Диавара, отыгравшего 89 минут встречи.

Гвинейский игрок был ошибочно внесен в заявку молодежной команды римлян, но не включен в число игроков основного состава.

Согласно регламенту, «Рома» получит техническое поражение.

Отметим, что во втором туре чемпионата Италии подопечные Паулу Фонсеки сыграют дома против «Ювентуса». Матч пройдет 27 сентября в 21:45 мск.

источник: La Gazzetta dello Sport
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