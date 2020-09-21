«Динамо» – «Ахмат». Защитник хозяев Ордец признан лучшим игроком встречи

Центральный защитник «Динамо» Иван Ордец признан лучшим игроком матча восьмого тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом» (1:0).
28-летний украинец провел на поле весь матч и отметился победным голом в ворота грозненской команды в компенсированное ко второму тайму время (91-я минута). Также на его счету желтая карточка.
Московский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Кирилла Новикова сыграют в гостях с «Химками». Встреча состоится 28 сентября в 19:00 мск.
🔝 Иван Ордец – лучший игрок матча #ДинамоАхмат по версии эксперта МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТинькоффРПЛ #Динамо #Ордец pic.twitter.com/TVuyXfE44s— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 21, 2020
источник: «Советский спорт»