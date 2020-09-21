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21 сентября 22:41
автор: Владислав Корегин

Иван Ордец: Спасибо Шунину за то, что выручил нас

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился эмоциями после победу над «Ахматом» (1:0) в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги.

– После вылета из Лиги Европы нам хотелось реабилитироваться. Хорошо, что сегодня выиграли. Возможно, игра для зрителей была и не очень интересная, однако есть результат. Спасибо Шунину, что навыручал, – сказал Ордец в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что 28-летний защитник стал лучшим игроком встречи с грозненцами, забив победный гол на 91-й минуте. Что касается Шунина, то голкипер совершил четыре сейва.

Московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Кирилла Новикова сыграют в гостях с «Химками». Встреча состоится 28 сентября в 19:00 мск.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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