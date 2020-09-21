Полузащитник «Лидса» Клих: Мы позволили «Фулхэму» вернуться в игру, забив два гола

– Это была тяжелая игра, мы позволили сопернику вернуться в игру, забив два гола, и последние десять минут встречи были нервными, но нам удалось победить, что было очень важно для нашей команды.

Мы проведем анализ видео и посмотрим, что произошло. Мы знали «Фулхэм» по прошлому сезону, поэтому представляли, сколько проблем могут доставить в обороне, особенно с Митровичем, – цитирует Клиха пресс-служба «павлинов».

Напомним, что в первом туре АПЛ подопечные Марсело Бьелсы в гостях уступили «Ливерпулю» (3:4).

В следующем туре «Лидс» сыграет в гостях против «Шеффилда».