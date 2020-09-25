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25 сентября 01:05

Мюллер - лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.

- Сегодняшняя победа была связана с командой, а он - командный игрок. Томас отдал все для победы. Он был повсюду. Его постоянное движение мешало соперникам. Мюллер создавал пространство для партнеров, в результате чего у ворот «Севильи» постоянно возникали опасные моменты, - прокомментировал вручение награды технический наблюдатель УЕФА Тибор Шиша.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Отметим, что «Бавария» второй раз в истории клуба завоевала Суперкубок УЕФА. Ранее мюнхенская команда выигрывала трофей в 2013 году.

источник: UEFA (УЕФА)
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