Иван Ракитич: Можем гордиться тем, как играли против лучшей команды Европы

- Мы разочарованы, но это футбол. Сегодня мы увидели, насколько важен для «Бавариии» Нойер. У нас было два отличных шанса выйти вперед, но он их остановил. Заработали глупый угловой, и они забили. Тем не менее, мы можем гордиться тем, как играли против лучшей команды Европы, и чувствуем себя хорошо подготовленными к новому сезону лиги, - приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Germany.

Добавим, что «Бавария» второй раз в истории клуба завоевала Суперкубок УЕФА. Ранее мюнхенская команда выигрывала трофей в 2013 году.