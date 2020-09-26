«Аугсбург» переиграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в лидеры бундеслиги

Встреча прошла на «WWK-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Феликс Удуохай (40-я минута) и Даниэль Калиджиури (54).

После этой игры «Аугсбург» набрал шесть очков и вышел в лидеры турнирной таблицы бундеслиги, «Боруссия» с тремя очками расположилась на восьмом месте..

В следующем туре «Боруссия» на своем поле встретится с «Фрайбургом», а «Аугсбург» в гостях сыграет против «Вольфсбурга».

Чемпионат Германии

2-й тур

«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) - 2:0 (1:0)