ПАОК сыграл вничью с «Волосом» накануне ответного матча против «Краснодара»

Матч третьего тура чемпионата Греции «Волос» – ПАОК завершился вничью 0:0.
С пятью очками ПАОК пока занимает второе место.
«Волос» набрал четыре очка и находится на четвертой строчке турнирной таблицы.
30 сентября ПАОКу предстоит ответная встреча против «Краснодара» в плей-офф раунде Лиги чемпионов. На своем поле бронзовый призер чемпионата России 22 сентября обыграл греческий клуб со счетом 2:1. Победитель противостояния выступит на групповой стадии главного клубного турнира континента. Проигравший далее будет играть в Лиге Европы.
Чемпионат Греции