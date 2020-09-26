ПАОК сыграл вничью с «Волосом» накануне ответного матча против «Краснодара»

Матч третьего тура чемпионата Греции «Волос» – ПАОК завершился вничью 0:0.

С пятью очками ПАОК пока занимает второе место.

«Волос» набрал четыре очка и находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

30 сентября ПАОКу предстоит ответная встреча против «Краснодара» в плей-офф раунде Лиги чемпионов. На своем поле бронзовый призер чемпионата России 22 сентября обыграл греческий клуб со счетом 2:1. Победитель противостояния выступит на групповой стадии главного клубного турнира континента. Проигравший далее будет играть в Лиге Европы.

Чемпионат Греции