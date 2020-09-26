ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 20:33
автор: Виктор Шарафудинов

Головин не сыграет за «Монако» против «Страсбурга»

Встреча пятого тура чемпионата Франции состоится завтра 27 сентября.

Официальный сайт «Монако» опубликовал заявку команды Нико Ковача на домашний матч пятого тура чемпионата лиги 1 против «Страсбурга».

К игре готовятся 21 игрок, однако в списке не оказалось фамилии Александра Головина. Полузащитник сборной России продолжает по индивидуальной программе восстанавливаться после травмы бедра, полученной 30 августа в матче против «Метца» (1:0 на выезде).

Помимо Головина завтра 27 сентября «Монако» не помогут также бразильский полузащитник Кайо Энрике и чилийский защитник Гильермо Марипан.

источник: ФК «Монако»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гран-при Skate America пройдет без зрителейКомпания Volkswagen представила в России обновленный TiguanRange Rover Velar 21 модельного года получил новые двигатели и информационно-развлекательную систему последнего поколенияМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБубка отреагировал на падение своего «вечного рекорда»
«Сампдория» проиграла «Беневенто» Филиппо Индзаги, ведя 2:0 по ходу матча
Ранее команда Клаудио Раньери проиграла «Ювентусу» с крупным счетом.
26.09.2020 20:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
«Лацио» с победы над «Кальяри» стартовал в новом сезоне чемпионата Италии
Футболисты «Лацио» одержали победу над «Кальяри» в гостевом матче 2-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
26.09.2020 20:55
Футбол
Александр Медведев: Всегда приятно побеждать с крупным счетом, надеюсь, голевой поток продолжится
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0).
26.09.2020 20:49
Футбол
«Унион» намерен арендовать голкипера «Ливерпуля» Кариуса
Немецкий голкипер Лорис Кариус может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
26.09.2020 20:34
Футбол
Головин не сыграет за «Монако» против «Страсбурга»
Встреча пятого тура чемпионата Франции состоится завтра 27 сентября.
26.09.2020 20:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ПАОК сыграл вничью с «Волосом» накануне ответного матча против «Краснодара»
В трех играх греческой суперлиги команда из Салоник набрала пять очков.
26.09.2020 20:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ренн» на выезде разгромил «Сент-Этьен» и вышел в лидеры чемпионата Франции
Команда из Бретани одержала четвертую победу кряду.
26.09.2020 19:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Семак: Никогда не хочется терять основных игроков
В победном матче против «Уфы» главному тренеру «Зенита» пришлось сделать несколько вынужденных замен.
26.09.2020 19:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Артем Дзюба: Не считаю, что зря так много забили перед игрой со «Спартаком»
Нападающий «Зенита» прокомментировал победу команды в матче 9-го тура чемпионата России с «Уфой» (6:0).
26.09.2020 19:24
Футбол
«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Уэской»
В трех встречах команда Рубена Грасиии набрала четыре очка.
26.09.2020 19:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика