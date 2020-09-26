Головин не сыграет за «Монако» против «Страсбурга»

Официальный сайт «Монако» опубликовал заявку команды Нико Ковача на домашний матч пятого тура чемпионата лиги 1 против «Страсбурга».

К игре готовятся 21 игрок, однако в списке не оказалось фамилии Александра Головина. Полузащитник сборной России продолжает по индивидуальной программе восстанавливаться после травмы бедра, полученной 30 августа в матче против «Метца» (1:0 на выезде).

Помимо Головина завтра 27 сентября «Монако» не помогут также бразильский полузащитник Кайо Энрике и чилийский защитник Гильермо Марипан.