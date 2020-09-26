БАТЭ проиграл дома брестскому «Динамо», пропустив два мяча в компенсированное время

В 25-м туре чемпионата белорусской высшей лиги БАТЭ на своем поле уступил на своем поле «Динамо-Брест» со счетом 2:4.

По ходу матча гости вели 2:0. Павел Седько отличился на пятой минуте, а Павел Савицкий отличился на 49-й. Затем точные удары Павла Нехайчика (70) и Неманьи Милича (79) помогли БАТЭ отыграться.

Тем не менее действующий чемпион страны добился победы в компенсированное время. На первой и четвертой добавленных минутах отличился полузащитник «Динамо» Сергей Кривец.

Домашнее поражение прервало серию БАТЭ из четырех побед. Борисовский клуб лидирует в чемпионате, набрав 49 очков, но команду Кирилла Альшевского может завтра 27 сентября догнать по набранным очкам солигорский «Шахтер», если обыграет на выезде «Белшину».

«Динамо-Брест» выиграл в третий раз кряду. У бело-голубых 38 очков после 23 игр.