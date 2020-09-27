АЕК под руководством Карреры одержал вторую победу в сезоне, разгромив «Ламию»

Матч третьего тура чемпионата Греции АЕК – «Ламия» завершился со счетом 3:0.
На 14-й минуте счет открыл тринидадец Леви Гарсия. Во втором тайме голы забили серб Ненад Крстичич (65) и нигериец Брайт Энобахире (85).
АЕК, с которым работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, провел в греческой суперлиге два встречи, одержав две победы и набрав шесть очков.
«Ламия» потерпела три поражения в трех играх.
Следующий матч афинский клуб проведет 1 октября. В плей-офф раунде Лиги Европы АЕК примет немецкий «Вольфсбург».