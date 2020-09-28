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28 сентября 14:15
автор: Владислав Корегин

«Милан» оказался в списке претендентов на защитника «Сент-Этьена» Фофана

Центральный защитник «Сент-Этьена» Уэсли Фофана заинтересовал «Милан».

Как сообщает Sky Sport Italia, руководство «россонери» планирует усилить оборонительную линию команды и готово составить конкуренцию «Лестеру» и «Вест Хэму» в борьбе за 19-летнего игрока.

Отмечается, что французский клуб не собирается расставаться со своим футболистом этой осенью, так как летом команду покинул основной центральный защитник Вильям Салиба, перешедший в «Арсенал».

Фофана является воспитанником академии «Сент-Этьена». В текущем сезоне он принял участие в четырех встречах и заработал одну желтую карточку. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в десять миллионов евро.

источник: Sky Sport Italia
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