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28 сентября 16:09
автор: Виктор Шарафудинов

Черышев пропустит матч «Валенсии» против «Реала Сосьедада»

В нынешнем сезоне полузащитник сборной России принял участие лишь в одной игре.

Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявку команды Хавьера Грасии на выездной матч четвертого тура чемпионата Испании «Реала Сосьедада».

Среди 23 игроков, которые готовятся к игре в Сан-Себастьяне, не оказалось Дениса Черышева. Таким образом, российский полузащитник пропустит уже третью встречу кряду.

13 сентября Черышев вышел на замену в дерби против «Леванте» в рамках первого тура, и его голевая передача помогла «Валенсии» одержать победу со счетом 4:2.

Ранее отсутствие Дениса объясняли проблемами с мышцами. Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов все равно пригласил Черышева на октябрьские матчи национальной команды.

Матч «Реал Сосьедад» – «Валенсия» состоится завтра 29 сентября и начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Валенсия»
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Черышев пропустит матч «Валенсии» против «Реала Сосьедада»
В нынешнем сезоне полузащитник сборной России принял участие лишь в одной игре.
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