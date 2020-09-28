Черышев пропустит матч «Валенсии» против «Реала Сосьедада»

Пресс-служба «Валенсии» опубликовала заявку команды Хавьера Грасии на выездной матч четвертого тура чемпионата Испании «Реала Сосьедада».

Среди 23 игроков, которые готовятся к игре в Сан-Себастьяне, не оказалось Дениса Черышева. Таким образом, российский полузащитник пропустит уже третью встречу кряду.

13 сентября Черышев вышел на замену в дерби против «Леванте» в рамках первого тура, и его голевая передача помогла «Валенсии» одержать победу со счетом 4:2.