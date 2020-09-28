Моуринью признал, что «Тоттенхэму» придется отказаться от борьбы за Кубок лиги

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признал, что его команде придется пожертвовать Кубком английской лиги, чтобы пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Проблема в том, что Английская футбольная лига назначила матч 1/8 финала своего турнира «Тоттенхэм» – «Челси» на вторник 29 сентября, а «шпорам» в четверг 1 октября предстоит встреча плей-офф раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы. Вдобавок команда Моуринью 4 октября сыграет против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

В такой ситуации португальскому тренеру завтра в игре против «Челси» придется использовать резервный состав.

«Я хотел бы побороться за Кубок лиги, но не думаю, что смогу, – цитирует Моуринью Sports Mole. – Но у нас будет игра в четверг, которая в случае выхода в групповой этап Лиги Европы принесет нам пусть и не так много денег, как Лига чемпионов, но все-таки обеспечит определенную сумму, которая важна для такого клуба, как мы.

Это соревнование с групповым этапом, которое дает нам хороший шанс пройти в плей-офф, поэтому игра в четверг очень важна для нас. Поэтому, думаю, вы понимаете, что Английская футбольная лига, учитывая важную для нас игру в четверг, приняла решение за нас. Они не просто создали проблемы, но все решили за нас».